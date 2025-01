Bergamonews.it - Istituto Clinico Quarenghi celebra i 100 anni di fondazione con una nuova struttura ambulatoriale riabilitativa e polispecialistica

Bergamo. Sarà specializzato nella gestionedi patologie neurologiche, ortopediche, cardiologiche e respiratorie, offrendo al territorio anche un’ampia proposta di prestazioni ambulatoriali nelle principali specialità mediche. Sorgerà a Bergamo il Centrodell’. Presentato in occasione del centenario del polo riabilitativo di San Pellegrino Terme, fondato nel 1925 da Francesco Merino, l’edificio sarà dotato di tecnologie di ultima generazione e di personale medico, tecnico-riabilitativo e infermieristico altamente qualificato. Equipe sanitaria che agirà con approccio multidisciplinare e personalizzato per soddisfare le esigenze del paziente. La, per oltre 2.300 metri quadri distribuiti su tre piani, aprirà lungo via Baioni, area strategica del capoluogo, collocata sulla direttrice Bergamo-San Pellegrino.