Ilfattoquotidiano.it - Incendio sulla piattaforma petrolifera “Rospo Mare” tra Termoli e Vasto. Evacuato il personale a bordo

Unè divampato nel pomeriggio di mercoledì, situata a circa 20 chilometri al largo della costa tra. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 14 dalla società Energean che gestisce l’impianto. Le fiamme, accompagnate da una densa colonna di fumo visibile anche dalla costa, hanno portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza. Circa dieci lavoratori presenti sull’impianto sono stati evacuati in sicurezza, e al momento non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con l’obiettivo di contenere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.Inoltre, tutto iloperativoè stato messo in sicurezza e attualmente si trova adi un battello posizionato a distanza di sicurezza dall’impianto.