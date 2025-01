Iltempo.it - Ilaria Salis, perché può perdere l'immunità: il caso arriva al Parlamento Ue

La commissione Affari legali deleuropeo (Juri) discuterà giovedì 23 gennaio per la prima volta la richiesta di rimozione dell'parlamentare aavanzata dal governo ungherese a fine ottobre. Un passaggio in cui dovrebbe essere decisa convocazione dell'eurodeputata di The Left. L'audizione, dati i tempi della commissione, potrebbe essere calendarizzata a febbraio. La seduta prevede una presentazione da parte del relatore Adrian Vázquez Lázara (Ppe) nominato dalla stessa commissione Juri. Successivamente l'eurodeputata può essere invitata per essere ascoltata dalla commissione e si terrà uno o più scambi di opinioni. Verrà poi redatta una bozza di relazione con raccomandazione preparata dal relatore e votata a porte chiuse in commissione. Infine, ileuropeo si esprimerà con una votazione in Aula sulla raccomandazione della Juri alla plenaria più vicina e la presidente dell'Eurocamera informa l'autorità richiedente e l'eurodeputata dell'esito.