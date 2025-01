Lettera43.it - Il torturatore libico Almasri rilasciato per un errore procedurale, la Cpi chiede spiegazioni all’Italia

Ha dell’incredibile la vicenda che ha interessato il capo della polizia giudiziaria libica Najeem OsemaHabish, arrestato sabato 18 gennaio a Torino su mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra e violazione dei diritti umani nella prigione di Mitiga, ea meno di 48 ore dal fermo. La scarcerazione sarebbe avvenuta per un presunto: i giudici della Corte d’appello di Roma hanno stabilito che il ministro della Giustizia Carlo Nordio doveva essere informato prima dell’arresto, invalidando così il fermo. Sul caso, oggi, è intervenuta la stessa Cpi, affermando di aver chiestoe sottolineando di non essere stata informata preventivamente.La nota della Cpi: «Ricordiamo il dovere degli Stati Parte di cooperare»«Su richiesta e nel pieno rispetto delle autorità italiane, la Corte si è deliberatamente astenuta dal commentare pubblicamente l’arresto.