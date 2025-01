Lettera43.it - Il Tirreno di Livorno cambia guida: Cristiano Meoni torna direttore

Il quotidiano Ildi. Alladel giornale tornerà, che prenderà il posto diMarcacci. Quest’ultimo, che è stato in carica dal 2 febbraio 2024, ha comunicato il suo addio al Cdr. L’editore Sae ha così chiamato, già vicedel quotidiano, hato fino all’ottobre 2024 i tre giornali emiliani del gruppo. Si tratta di Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara. Marcacci resterà comunque ale dal primo febbraio sarà viceLa nota del Gruppo SaeSu Ilonline, l’editore Sae ha pubblicato una nota, nella mattinata del 22 gennaio, in cui ha comunicato il cambio di direzione. Ha scritto: «Nella tarda serata di lunedì 20 gennaio la direzione generale del Gruppo Sae ha appreso daldelMarcacci, la volontà di non procedere con il rinnovo del contratto, in scadenza il 31 gennaio p.