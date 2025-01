Il Siviglia è interessato a Gio Simeone che potrebbe essere ‘il coperto’

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-21 11:31:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Lui Ilè tornato ad interessarsi a Giovannie ha già esplorato le condizioni per un possibile arrivo. Il figlio del Cholo si inserisce bene nel profilo ‘9’ che il club sta esplorando sul mercato, ed è chiaro che ne ha bisogno. Certo, l’arrivo a gennaio non è facile perché l’idea iniziale del Napoli e del suo allenatore, Antonio Conte, è quella di non concedere più partenze in questa finestra.Gio era già apparso nelun paio di anni fa e si parlava di processo, ma c’era Monchi e ora Víctor Orta prende il suo posto. Ilha scelto Juninho, ma il Flamengo ha triplicato lo stipendio che ilgli aveva offerto. La squadra ha bisogno di un attaccante dopo la pessima prestazione di Iheanacho.