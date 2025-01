Amica.it - Il ritorno di Cameron Diaz sul set è un grande successo: ecco tutto quello che c'è da sapere su "Back in action" in streaming su Netflix

Dice che sono stati i 10 migliori anni della sua vita quelli passati lontana da Hollywood. Eppure,la qui. Perché, spiega, alla fine il richiamo è stato troppo forte.è tornata in azione. Letteralmente: il suo nuovo film si intitolain! È insuda pochissimi giorni e, oltre a essere primo in classifica inil mondo, è già tra i più visti della piattaforma. Quasi 50 milioni di visualizzazioni in 3 giorni.Per il suoha al suo fianco Jamie Foxx. Ovvero l’attore (l’amico) con il quale aveva chiuso la prima parte della sua carriera. L’ultimo film prima di questo, infatti, è stato la commedia Annie – La felicità è contagiosa (2014) di Will Gluck con, Jamie, Bobby Cannavale e Rose Byrne.