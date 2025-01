Amica.it - Il ritorno della borsa con logo

Dalle hobo bag alle shopper capienti, passando per le classiche pochette: la nuova tendenza dell’inverno 2025 è laconben visibile.Avvistata per le strade di Londra, Daisy-Edgar Jones ha indossato un outfit elegante composto da trench di Me + Em, canotta e pantaloni ampi. Completano la mise accessori Gucci: cintura sottile, mocassini in pelle modello Horsebit,canvas GG con finiture in pelle edistribuito all over. Per chi ama esibire marchi e firme, le borse logate sono senza dubbio l’accessorio da cui iniziare.LaSi trattaa spalla GG Emblem di Gucci: a spalla, misura media, è in tessuto rivestito beige e marrone scuro con monogramma GG.a spalla GG Emblem misura media, Gucci. ACQUISTALA QUI.L’it-bag è dotata di tracolla regolabile e di un anello a D aggiuntivo per oggetti staccabili.