Thesocialpost.it - Il piano segreto di Trump per fermare Putin: scambi di territori e armi a Kiev

Leggi su Thesocialpost.it

L’amministrazione, appena insediata, punta a risolvere la crisi in Ucraina con un approccio aggressivo e non convenzionale. Fonti vicine alla Casa Bianca rivelano che il presidente intende convincerea negoziare, utilizzando un mix di pressione militare e diplomatica.Una telefonata aper avviare il dialogoDonaldintende contattare il leader del Cremlino nei prossimi giorni. Il suo obiettivo èla guerra in Ucraina, proponendo un congelamento del fronte senza riconoscimenti deioccupati dai russi. Ilinclude la possibilità di unoo di, con Mosca che potrebbe ottenere Kursk in cambio della restituzione di Zaporizhzhia, la cui centrale nucleare rappresenta un grave rischio per la sicurezza.Sul tema dell’ingresso dinella Nato,manterrà una posizione prudente.