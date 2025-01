Uominiedonnenews.it - Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 Gennaio 2025: Adelaide Parte Per Londra!

Ildal 27 al 31deve partire per risolvere i suoi problemi di salute e va a. Per Marcello è un momento doloroso!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 27 al 31, al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente. Dopo aver scoperto dei suoi problemi di salute, la Contessa partirà perlasciando definitivamente Milano. Per molti dei protagonisti sarà un colpo piuttosto duro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Alfredo presta i suoi soldi ad Irene, ed i due si mettono d’accordo sul fatto che Clara non dovrà mai sapere nulla di ciò che è successo. Intantoinizia ad accusare malori e svenimenti, cosa che fa preoccupare Umberto, che la spinge a vedere un medico.