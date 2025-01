Gqitalia.it - Il meglio del Festival del cinema di Berlino 2025, a partire da Mickey 17

Si appropinqua febbraio edeldi, che si terrà dal 13 al 23 febbraio, il primo sotto la direzione dell’inglese Tricia Tuttle. Non ci sono titoli italiani in concorso, ma c’è tanta carne al fuoco. Si segnalano comunque due co-produzioni con il nostro paese: Yunan di Ameer Fakher Eldin (Germania, Canada, Italia, Palestina, Qatar, Giordania e Arabia Saudita) e Reflet dans un diamant mort dei registi Hélène Cattet e Bruno Forzan (Belgio, Lussemburgo, Francia, Italia).Occhi puntati su17 di Bong Joon Ho con Robert PattinsonSi parte con Das Licht di Tom Tykwer, ma tutti attendono il nuovo film di Bong Joon Ho (Parasite)17 con Robert Pattinson. E dalla Corea del Sud arriva in concorso What Does that Nature Say to You di Hong Sangsoo. Nel giorno dell’inaugurazione, poi, verrà consegnato l’Orso d’Oro alla carriera all’attrice scozzese Tilda Swinton.