Ilgiorno.it - Il Leoncavallo si trasferisce a Porto di Mare? Il Comune ha trovato uno stabile, ma c’è il nodo amianto

Milano, 22 gennaio 2025 – Ilha individuato l’immobile dove dovrebbe traslocare il: si trova tradie Chiaravalle, nell’estrema periferia sud della città. Stando a quanto risulta al Giorno, si tratta di un capannone industriale dismesso e in precedenza utilizzato come magazzino: alcuni indizi portano a un’area di via San Dionigi. L’accelerazione è emersa lunedì pomeriggio, nel corso di una riunione ad hoc presieduta a Palazzo Diotti dal prefetto Claudio Sgaraglia alla quale hanno partecipato anche l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, il direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone, il capo di gabinetto Filippo Barberis, i legali dell’amministrazione e dell’Avvocatura distrettuale dello Stato Antonello Mandarano e Riccardo Montagnoli, il questore Bruno Megale e il comandante provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo.