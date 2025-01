Lanotiziagiornale.it - Il Cnel boccia l’Italia: disoccupazione, disparità e un futuro senza giovani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il rapporto 2024 deltraccia un quadro allarmante della relazione tra demografia e forza lavoro in Italia. Alla base vi è una realtà impietosa: la popolazione attiva diminuisce costantemente, aggravando le tensioni sul sistema economico e sociale. Un declino che, se non affrontato con urgenza, rischia di trascinare il Paese in una spirale di impoverimento strutturale.La desertificazione generazionale, con una natalità ferma da decenni sotto il livello di sostituzione generazionale, vede le coortili ridursi progressivamente. Gli under 15, un tempo forza rigenerativa, sono stati superati dagli over 65 già negli anni ’90. Questo “inverno demografico” si traduce in un crollo della fascia 15-34 anni, la vera linfa vitale del mercato del lavoro. Una riduzione che non è stata compensata da politiche di sostegno strutturale alla natalità o all’immigrazione qualificata.