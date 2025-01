Linkiesta.it - Il braccio teso di Elon, e la scemenza di sinistra che è più interessante di quella di destra

Questo è un articolo di gratitudine perMusk formidabile esca per scemi, sì; ma anche di scuse agli autori di “M”, nelle cui puntate avevo sottovalutato il momento in cui Benito Mussolini dice la frase più pregna di spirito del tempo che abbia sentito da molto tempo, la frase che potrebbe sostituire ogni mio articolo, la frase che commenta ormai ogni ciclo di notizie, efrase è: «Più che lo schianto mi ucciderà la rottura di coglioni».Con un tempismo straordinario, il tema dello Strands di ieri era “dated slang”, gergo sorpassato. Strands è uno dei giochini del New York Times con cui noi perdigiorno evitiamo di lavorare, è il più facile epperciò il mio preferito, ha preso presso le élite globalizzate il posto che una ventina d’anni fa – quando eravamo così dilettanti della perdita di tempo da perderlo su carta – aveva il Sudoku diabolico del Corriere.