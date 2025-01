Unlimitednews.it - I turisti stranieri pazzi per il gelato artigianale

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 88 milioni di visitatorihanno consumatonelle prime dieci città d’arte italiane, per una spesa complessiva inche ammonta a 1 miliardo di euro. Sono queste le stime diffuse da Assoturismo Confesercenti nel corso del convegno “Oltre il gusto, ilcome ambasciatore del turismo italiano”, andato in scena a SIGEP World, alla Fiera di Rimini e organizzato da Italian Exhibition Group. A crescere anche l’interesse per tour ed esperienze legate alla produzione e alla degustazione del: 1,5 milioni dihanno partecipato a visite guidate nelle gelaterie e le piattaforme hanno offerto 250 esperienze a tema. Interesse anche per la sperimentazione di nuovi gusti con tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, anche se rimane il principio cardine del rispetto per la tradizione.