I pronostici di mercoledì 22 gennaio | ancora Champions League

di22, si completa la penultima giornata della fase a girone con altre nove partite.Si chiude la penultima giornata della fase a girone unico di, in campo Milan e Inter che hanno due partite sulla carta abbordabili e assolutamente da vincere per provare a chiudere tra le prime otto classificate per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi. I rossoneri se la vedranno col disastroso Girona, allo sbando anche nella Liga spagnola, mentre i nerazzurri affronteranno in trasferta lo Sparta Praga.Idi22La formazione allenata dal danese Lars Friis ha incassato quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate e lo ha fatto subendo una marea di gol: 5 con il Manchester City, 6 con l’Atletico Madrid e 4 con il Feyenoord.