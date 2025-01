Iodonna.it - «I diritti di quel brano mi consentono di scrivere la mia musica con più serenità, senza l’angoscia di dover sfornare per forza tormentoni o piegarmi alle mode del momento»

Leggi su Iodonna.it

Vivo per lei? Giorgia o Andrea Bocelli. Nessuno penserebbe a Gatto Panceri, vero autore del famosissimo, uno dei più venduti al mondo. E Luigi Giovanni Maria Panceri (vero nome del cantautore) lo sa bene. E non lo nasconde. Al punto che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera rivela che, durante i concerti, quando arriva ildi cantare Vivo per lei, «mi capita di cogliere sguardi stupiti. L’ho scritta io, ma gli autori ormai li citano solo al Festival di Sanremo». Eppure, oggi, vive immerso nella campagna e circondato dall’amore per i suoi animali proprio grazie aidi. Andrea Bocelli canta per i grandi della Terra al G7: Giorgia Meloni tra Biden e Sunak X Leggi anche › Il film-concerto, l’album di duetti, il tour.