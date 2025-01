I cattivi perdono l’occasione di suggellare la progressione

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-21 21:43:00 Giorni caldissimi in redazione!L’Aston Villa ha subito un duro colpo alle sue speranze di assicurarsi un posto tra i primi otto della Champions League dopo aver perso 1-0 in casa del Monaco.Il colpo di testa di Wilfried Singo all’8? dimostra la differenza allo Stade Louis II, quando la deludente squadra del Villa perde per la seconda volta nella sua stagione europea.Il risultato lascia gli uomini di Unai Emery aggrappati al loro posto tra i primi otto con la maggior parte dei loro rivali di Champions League ancora da giocare alla settima giornata. La squadra del Midlands affronta in casa il Celticat nell’ultima partita del girone.Il Monaco, nel frattempo, è risalito al nono posto in classifica, arrivando a pari punti con Villa e rafforzando le sue speranze di raggiungere automaticamente gli ottavi.