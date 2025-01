Gamberorosso.it - I 10 migliori Cannonau di Sardegna sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Ilè di certo una delle bandiere enologiche della, insieme al vermentino, con cui condivide la scena. Se fino a qualche anno fa ancora si pensava che ilfosse giunto indalla Spagna, dove ancora oggi viene coltivato con il nome di garnacha, recentemente gli studi hanno riscritto la storia e i percorsi di quest'uva. Le prove bioarcheologiche dimostrerebbero, infatti, che ilsia stato coltivato inaddirittura fin dal 1200 a. C. e che da qui abbia iniziato il suo "viaggio" verso le coste del Mediterraneo: dal punto di vista genetico c'è una coincidenza di circa l'80% con la garnacha spagnola e con la grenache francese (che invece sono totalmente sovrapponibili tra loro).A prescindere da questi dati, un altro fatto ci sembra rilevante: questa antica famiglia di vitigni attualmente ricopre all'incirca più di 200mila ettari vitati in tutto il mondo, un successo che si deve soprattutto al fatto che sono varietà che si adattano molto bene ai climi caldi, riuscendo, anche in condizioni difficili, ad avere la potenzialità di restituire vini fini, eleganti, fragranti e longevi.