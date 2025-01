Ilfattoquotidiano.it - “Heather Parisi ha un brutto carattere. Mi avevano avvisato, ci ho lavorato ed è stata molto dura”: Giancarlo Magalli si sfoga a “La volta buona”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è stato ospite a “La” di Caterina Balivo e ha raccontato alcuni aspetti del suo lungo percorso professionale fatto di incontri e collaborazioni importanti. Tra le tante signore della tv con cui haha anche ricordato: “Ci hoper un anno e posso dire che èlavorare con lei, ha unnelle relazioni. Ma va detto anche che non ci sono molte persone che ballano meglio di lei”. Il riferimento è al programma “Ciao Weekend” del 1991.ha ricordato che è stato peraltro proprio lui a sceglierla per il programma, ma qualcuno lo aveva anche messo in guardia. Ma lui non ascoltò le voci.“Quando uscì sul giornale che avevo scelto– ha rivelato – mi chiamarono venti persone, anche colleghi famosi, e tutti mi dissero: ‘Ma che sei matto?’.