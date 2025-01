Quotidiano.net - Harry e Meghan, reazioni contrastanti per il loro impegno dopo gli incendi a Los Angeles

Nuova bufera su. Il duca e la duchessa di Sussex, che vivono oltreoceano da cinque anni, si sono mobilitatiche la zona di Los, di recente, è stata devastata da violenti: sono stati distrutti circa 17mila ettari di terra e sono morte più di 20 persone. La discussa coppia è stata fotografata mentre consolava le vittime della tragedia, tra le rovine, suscitando polemiche ed emozioni. Le critiche Per esempio, l'attrice Justine Bateman, nota per i suoi ruoli in telefilm come ‘Family Ties’ e ‘Arrested Development’, ha duramente criticato i Sussexaverli visti al Pasadena Convention Center, trasformato in centro di evacuazione per chi ha perso tutto. Le immagini che li ritraggono intenti a servire pasti agli sfollati deglidi Los, in collaborazione con l’organizzazione World Central Kitchen, per distribuire pasti caldi a chi ne avesse bisogno, hanno fatto il giro del mondo.