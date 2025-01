Quotidiano.net - "Ha stuprato due giovani donne". Volontario ripreso dalle fototrappole

È stato incastratomobili, quelle usate contro i ‘furbetti della spazzatura’ per contrastare l’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti. Ancora più odioso il comportamento svelato dalla telecamera piazzata in una zona isolata, sotto un cavalcavia: l’uomo, pratese di 68 anni,dell’Auser di Prato, è stato arrestato sabato scorso con la pesante accusa di violenza sessuale su una minorenne, 16 anni, e su una donna, 30 anni, entrambe affette da una grave disabilità cognitiva e psicomotoria. L’arresto è stato disposto dal gip del tribunale di Prato su richiesta della procura, guidata da Luca Tescaroli. A mettere in moto le indagini sono state proprio le immagini registrate dalla telecamera mobile (detta Ekiller) di Alia, la società che gestisce lo smaltimento rifiuti nella provincia di Prato, che era stata posizionata sotto un cavalcavia sulla tangenziale della città per combattere i frequenti abbandoni di sacchi neri stracolmi di scarti tessili, la maggior parte proveniente dalla aziende a gestione cinese del Macrolotto.