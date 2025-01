Liberoquotidiano.it - Guerra Ucraina, Crosetto: "Lavoriamo per il cessate il fuoco"

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2025 "La posizione del governo italiano è sempre stata chiara e abbiamo lavorato cercando di condizioni per unile di aprire un confronto diplomatico per una pace giusta e duratura". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, nelle comunicazioni alla Camera in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all'. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev