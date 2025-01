Secoloditalia.it - Greengate, FdI: “Bruxelles chiarisca i fondi alle lobby verdi per appoggiare Timmermans” (video)

Dopo il Quatargate si profila il rischio di un macroscopico. L’allarme e la richiesta di lumi viene da Fratelli d’Italia dopo la notizia choc riportata dal quotidiano olandese Telegraaf secondo la quale l’Ue avrebbe pagato segretamente gruppi ambientalisti per promuovere i pianidell’ex commissario Frans. “Durante il mandato di Franscome vicepresidente responsabile per il Green Deal – riassume in una nota Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI a Strasburgo – la Commissione europea avrebbe segretamente finanziato per più di 700mila euro alcunegreen per condizionare il dibattito pubblico. E il voto dei parlamentari europei a favore delle misure ecologiche varate dall’esecutivo comunitario”.Green-gate, Fdi chiede lumi sui finanziamenti segreti della Ue“Se tali evidenze venissero confermate – incalza l’europarlamentare che ha postato unsui social – saremmo di fronte a un vero e proprio-gate.