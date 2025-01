Superguidatv.it - Grande Fratello – Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani contrari al ‘ripescaggio’: è rivolta contro le re-entries!

Tira aria di tensione al, con il grido mosso dainle “re-” nella Casa. A finire nel mirino dell’attacco, tra i concorrenti usciti e poi riammessi nel gioco della convivenza, sono in particolare Jessica Morlacchi e Helena Prestes.Ildidivide la Casa:, nel coro dellaLa 24esima puntata diha consentito al pubblico, attraverso una sessione di televoto flash, la riammissione di ex concorrenti nel gioco, stabilendo così le re-di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Federica Petagna e persino Eva Grimaldi, pochi minuti dopo la sua eliminazione.I gieffini chiamati al rientro nel reality show possono soggiornare nel tugurio della Casa più spiata d’Italia, in vista della puntata di giovedì 23 gennaio 2025, in cui é previsto un televoto volto a decretare almeno due eliminazioni tra loro.