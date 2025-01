Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, lo Stato apre la caccia: 10 milioni e sei mosse

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 22 gennaio 2025 – Sei misure e 10di euro per combattere l'avanzata delblu che sta sterminando la produzione di vongole nostrane in alto Adriatico. Èpresentato al ministero dell'Agricoltura il Piano di intervento per il contenimento di questa specie aliena che sta mettendo in ginocchio un intero comparto economico. L'attuazione del piano è stata affidata al Commissario straordinario, Enrico Caterino, nominato il 20 settembre scorso con mandato fino al 31 dicembre 2026. GOROBLU Il piano prevede una serie di azioni da svolgere entro il 2026: difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza; prelievo della specieblu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura, sostenendo il prelievo e smaltimento di circa 2.