Grammy Awards 2025 | nomination e previsioni

Domenica 2 febbraio, con la conduzione del comico Trevor Noah, si terrà la cerimonia di premiazione dei, giunti alla 67esima edizione. La massima manifestazione musicale degli Stati Uniti assegnerà i riconoscimenti ad artisti, canzoni e album editi fra il 16 settembre 2023 e il 30 agosto 2024. Dominatrice assoluta delleè ancora una volta Beyoncé che, grazie al suo disco country Cowboy Carter, ne ha conquistate ben 11, tra cui quella per il miglior album che in carriera le è sempre sfuggita. Per lei sono 99 in totale. Ennesimo record anche per Taylor Swift, candidata con The Tortured Poets Department: è la settima volta per l’Album of the Year, una in più del precedente primato appartenente a Barbra Streisand. Favorite per un premio anche Chappell Roan, Sabrina Carpenter e Charli XCX con il suo fenomeno Brat.