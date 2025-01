Lanazione.it - Gli spari nel bosco, terrore alle Cerbaie. Fuoco su un 29enne: forse un diverbio finito male

Fucecchio (Firenze), 22 gennaio 2025 –unche alla fine è stato regolato con gli. Questa la possibile pista. Una vicenda, però, ancora tutta sotto la lente e sulla quale sono in corso serrate indagini dei carabinieri. C’è una certezza, però: un marocchino di 29 anni è vivo per miracolo, dopo essere stato feritoall’esito di un alterco. Ma con chi? E perchè? Si sono accertamenti e approfondimenti in corso. Le, fra tante cose – è cosa nota – sono purtroppo anche terra di pusher e di bivacchi, dove fra la vegetazione si vende droga e la criminalità è da tenpo una criticità importante. Il ferito è un giovane residente in Lucchesia: è stato raggiunto da tre colpi di arma daagli arti inferiori. L’uomo è stato trovato dai sanitari del 118,rtati dai familiari, nei pressi di un distributore di carburanti a Chiesina Uzzanese – ieri intorno23 – in via Livornese di Sotto, in località La Capanna.