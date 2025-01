Scuolalink.it - Giornata dei bambini a Caivano: il ministro Zangrillo elogia gli studenti per il loro impegno

Ilper la Pubblica Amministrazione, Albertoquesta mattina ha visitato. In occasione delladel rinnovo del Consiglio dei bambine e dei, che si è insediato lo scorso 20 marzo nell’ambito del programma di riqualificazione del Comune,ha celebrato l’delle nuove generazioni come esempio di speranza per il paese, soprattutto in zone come quella di, spesso segnate da difficoltà sociali e economiche. L’inaugurazione dei laboratori interattivi: un omaggio a Giogiò Cutolo La visita delè iniziata con l’inaugurazione della nuova area di laboratori interattivi presso l’Istituto Comprensivo Cilea-Mameli, dedicati al giovane musicista Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, tragicamente scomparso nell’agosto 2023. La madre di Giogiò ha partecipato all’evento, creando un momento di forte emozione e riflessione per tutti i presenti.