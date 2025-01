Lanazione.it - Gianrico Carofiglio e Federico Maria Sardelli: ripartono gli incontri letterari

Firenze, 22 gennaio 2025 —con due grandi nomi della cultura contemporanea –– glide La città dei lettori, il progetto a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, diretto da Gabriele Ametrano, che nel weekend torna alla Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli, Firenze (via Belmonte 38), con i primi appuntamenti del 2025 (ingresso gratuito fino a esaurimento posti, info www.lacittadeilettori.it). Si parte venerdì 24 gennaio alle 17.30 con, autore di racconti, romanzi e saggi sempre in vetta alle classifiche dei best seller, che in dialogo con Gabriele Ametrano presenterà l’ultimo lavoro edito da Einaudi: “Elogio dell’ignoranza e dell’errore”. Fin da bambini impariamo che se sbagliamo prendiamo un brutto voto, non veniamo promossi, non facciamo carriera, in certi casi addirittura perdiamo il lavoro e la stima degli altri.