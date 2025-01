Ilfattoquotidiano.it - Giallo su Justin Bieber: “Ha smesso di seguire la moglie Hailey su Instagram”. Ma c’è un motivo serio dietro (e c’è chi sussurra il nome di Puff Daddy)

Calma e sangue freddo. Nella giornata di ieri i fan dihanno notato uno strano “movimento” social sui profili del loro idolo. Infatti susarebbe partito il “defollow”, ossia il “non seguo più”, non solo del profilo dellaBaldwin, ma anche del suocero. Da qui il mistero degno dei migliori classi della mitologica “Signora in”.Coppia in crisi? Unproblema in famiglia? O altro. Sui siti americani non si è parlato di altro, anche perché le luci dei riflettori sono ben puntati suanche in merito alla causa chedovrà affrontare per violenze sessuali e altri reati federali, dal 5 maggio., infatti, è stato il pupillo e il prediletto dell’ex magnate dell’hip hop mondiale. Ma danon è mai trapelata nessuna indiscrezione né dichiarazione in merito.