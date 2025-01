Latuafonte.com - GF news: Lorenzo smascherato sul caso Spagna, fallo Zeudi-Javier

Leggi su Latuafonte.com

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello e tutto sembra essere collegato al ritorno di quattro ex concorrenti in gioco. Al momento, sei ex gieffini si trovano nel Tugurio, dove stanno attendendo la decisione del pubblico. Quattro di loro potranno rientrare in gioco e molti sono già convinti che i più votati saranno Helena Prestes, Iago Garcia e Jessica Morlacchi. Il ritorno dei primi due sta generando un certo nervosismo nella Casa, dove molti hanno compreso che le ultime uscite avevano generato un crollo dell’interesse del pubblico. Spolverato, che vieneda Luca Calvani, si è mostrato in disaccordo, mentreregalano un colpo di scena che li getta nella bufera.Grande Fratello: Luca Calvani smascheraSpolveratoLeggi anche: Grande Fratello Vip ripescaggio sondaggi: chi rientrerà in CasaSpolverato ha potuto usare il cellulare durante il suo viaggio verso il Gran Hermano in, dove ha iniziato una relazione con Shaila Gatta.