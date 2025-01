Laspunta.it - Genzano, confermata la 15° edizione di Rock per un Bambino, al palaCesaroni il prossimo 10 maggio

E’ giunta la conferma in questi giorni che la 15ªdi “per un” la serata spettacolo che raccoglie fondi per cura e la ricerca per le malattia nonatali si terrà il 10alle 20:30 come da tradizione al.A comunicarlo è stato proprio l’organizzatore Luca Guadagnini il cantautore showman diche insieme alla moglie Genni e allo staff dell’Associazione Aurora Music con la direzione artistica di Roberto Carannante, organizzano tutti gli anti l’evento più seguito del Castelli Romani.Un evento che ha raccolto finora oltre 250.000 euro a favore della cura e della ricerca sulle malattie neonatali e infantili in collaborazione con l’ospedale pediatricoGesù di Roma .Anche quest’anno sono attesi grandi vip nel mondo della musica e dello spettacolo che aderiscono alla giusta causa come sempre con grande impegno e passione.