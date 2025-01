Lopinionista.it - Gensami, la linea FW 25/26 per bambini del brand milanese

Leggi su Lopinionista.it

, ildi maglieria pregiata Made in Italy, presenta la sua nuova collezione dedicata ai più piccoli. LaFW 25/26 porta una ventata di novità nel mondo bambino con un mix irresistibile di comfort, eleganza e modernità. Quest’anno, l’offerta si amplia non solo nelle texture ma anche nelle fasce d’età, includendo capi pensati perfino ai 6 anni.La maglieria ma si evolve con l’introduzione di filati pregiati come seta, cashmere, lana merino e cotone, affiancati ai materiali innovativi e sostenibili. Si aggiungono jersey organico e felperia in puro cotone, ideali per garantire aiil massimo della morbidezza e della traspirabilità. I dettagli fanno la differenza: dai dettagli oro e swaroski che impreziosiscono i capi, ai patch con l’iconico Alpachino, fino ai fiocchi maxi in raso di seta, pensati per aggiungere una nota di femminilità e raffinatezza allabimba.