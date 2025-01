Terzotemponapoli.com - Garzya: “Conte, l’uomo dietro il Napoli vincente”

L’allenatore Luigi, intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, ha espresso il suo parere sul lavoro svolto da Antonio, attribuendogli un ruolo decisivo nel successo del. Le sue dichiarazioni hanno messo in luce aspetti fondamentali della filosofia die il suo impatto sulla squadra partenopea.La cultura del lavoro come pilastro del successoha sottolineato come uno dei principali meriti di Antoniosia quello di aver introdotto una nuova cultura del lavoro all’interno del. “Lui pretende il 1000% da tutti, anche da quelli che non giocano”, ha dichiarato, evidenziando l’approccio maniacale dialla preparazione e alla disciplina. Questo tipo di mentalità, secondo l’allenatore, è stato rapidamente assimilato dalla squadra, creando una sinergiatra tecnico e giocatori.