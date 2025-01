Linkiesta.it - Garth Hudson della Band è stato un pezzo di storia della musica

A qualcuno il suo nome dirà poco o nulla. Ma– scomparso ieri a ottantasette anni in quel di Woodstock, dove con Bob Dylan e i suoi partnernella seconda metà degli anni Sessanta contribuì a fare la– èsenza dubbio uno dei musicisti più colti, creativi e innovativiscena rock americana. Eccentrico nei modi (si aggirava talvolta per Woodstock con un bastone da rabdomante per scoprire sorgenti acquifere e suonava spesso scalzo) e nell’aspetto (con una barba da profeta che rimandava ai secoli passatiscoperta dell’America),probabilmente il tastierista più originale che sia emerso nella temperiele di quegli anni.Unico tra i membriad aver svolto studi diclassica, eraautorizzato dai genitori a unirsi al gruppo (allora chiamato The Hawks), all’inizio degli anni Sessanta, solo a condizione che gli venisse riconosciuto dagli altri musicisti il titolo di maestro di, con contestuale pagamento di dieci dollari settimanali a persona (!).