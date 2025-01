Ilnapolista.it - Garnacho, lo United ha rifiutato 50 milioni (bonus inclusi) del Napoli (Romano)

Ilcontinua a spingere per Alejandro, ormai la trattativa è in fase avanzata e nelle prossime ore si saprà se l’ala argentina delloapproderà in Italia.Ilha offerto allo50perSecondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabriziosu X:L’offerta iniziale delper Alejandroè di 50di euro,. Il Manchesterne vuole di più. Antonio Conte continua a insistere dopo la telefonata col giocatore di venerdì. Il Chelsea ha contattato lo, e ora deve decidere se presentare un’offerta ufficiale o meno.’s opening bid for Alejandroworth €50m package add-ons included; Manwant more.Antonio Conte keeps pushing after the call withon Friday.