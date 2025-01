Anteprima24.it - Galleria Passo del Lupo, Agostinelli scrive al Governo: “Non possiamo sopportare un’ulteriore chiusura”

Tempo di lettura: 2 minutiLa questione delladel” approda sul tavolo delitaliano. Carmine, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, ha inviato una lettera urgente alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, per segnalare la grave situazione che da anni penalizza il territorio. La nota è stata inoltrata anche a tutti i parlamentari delle province di Benevento, Campobasso e Foggia, coinvolgendo un ampio spettro istituzionale nel tentativo di trovare una soluzione definitiva.La, che collega Puglia e Molise ai confini con la Campania, è oggetto di continue chiusure per lavori di manutenzione da parte di ANAS Puglia dal 2018. In sei anni, gli interventi hanno riguardato meno di 500 metri sui circa 1400 totali, causando enormi disagi alla viabilità locale.