Frosinone in atto vasta operazione di controllo straordinario voluta dalla Questura

Da circa un ora un elicottero sta sorvolando la zona rossa di. Unavolita dal Questore, dr. Pietro Morelli che ha deciso di effettuare un servizio diinterforze.Unache segue quella del Prefetto Liguori che ieri ha decretato la zona rossa intorno allo Scalo, con restrizioni in tutta l’area intorno alla stazione ferroviaria.Ma operazioni di questo genere, che sono sicuramente necessarie, non possono essere spot.Per far rispettare la zona rossa, assicurare tranquillità ai residenti e alle migliaia di pendolari, c’è bisogno della presenza significativa di forze dell’ordine ogni giorno per i prossimi mesi a venire, con controlli metodici da effettuarsi lungo tutte le 24 ore, con maggiore attenzione e frequenza soprattutto nelle ore serali.