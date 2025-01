Pronosticipremium.com - Frattesi e la Roma, pronti 30 milioni e ricchi bonus: occhio a Zalewski

Ultimi ritocchi questa mattina per ladi Ranieri prima di partire per l’Olanda, per andare ad affrontate un AZ Alkmaar da battere per mettere in sicurezza il passaggio del turno in Europa League. Al suo ritorno potrebbe trovare i primi regali dal mercato, visto che per Rensch e Gollini si attende solo l’ufficialità, ma le manovre di Ghisolfi non sono assolutamente finite qui. Laborde e Raspadori sono i nomi caldi per rimpolpare un reparto avanzato che necessita di nuova linfa, anche se l’attenzione dei tifosi è totalmente rivolta all’affare.L’attesa e la pazienza saranno fondamentali, ma la capitale brama novità positive circa il ritorno di un giocatore che non ha mai nascosto la sua fedenista e la voglia di tornare ad indossare la maglia dellacome da ragazzino.