Lettera43.it - Fonti Ue: «Trump vuole tagliare 20 mila soldati statunitensi in Europa»

Come parte della revisione del suo impegno alla protezione dell’, il nuovo presidente americano Donaldsarebbe intenzionato a ridurre la presenza delle truppenel Vecchio Continente di circa il 20 per cento. La ha detto una fonte diplomatica dell’Ue all’Ansa: questo prevederebbe il ‘taglio’ di circa 20militari. Inoltre, per le truppe che rimarrebbero in«vorrebbe un contributo finanziario» da parte dei Paesi Ue «perché questisono un deterrente e i costi non possono pesare solo sulle spalle dei contribuenti americani», ha aggiunto la fonte.Esercitazione militare Usa (Getty Images).avrebbe «consistentemente» manifestato questa volontà ai vari leader europei incontrati finora e dunque, si presuppone, anche a Giorgia Meloni.decora un militare americano nel 2020 (Getty Images).