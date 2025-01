Thesocialpost.it - Fonti Ue, Trump, pronto a portare via 20.000 soldati dall’Europa

Donaldstarebbe valutando una riduzione significativa delle truppe americane in Europa, con una diminuzione di circa 20.000, pari al 20% del contingente attuale. Secondodiplomatiche europee, l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe avviato una revisione della sua politica di protezione dell’Europa, mirando a un impegno più ridotto.Questa notizia si somma all’intenzione del Presidente Usa di chiedere a tutti i Paesi della Nato di alzare il contributo militare al 5% del Pil. Una richiesta fuori da ogni logica, soprattutto per Paesi – come l’Italia – che già faticano ad arrivare al 2%. L’impressione è chestia pensando a un disimpegno nei confronti dell’Unione Europea sul fronte della difesa, notizia pessima nelle attuali condizioni geopolitiche.La richiesta di contributi finanziari per mantenere iOltre alla riduzione del numero di truppe,avrebbe inoltre richiesto ai Paesi europei un contributo finanziario per coprire i costi legati alla presenza deirimasti, che sono circa 80.