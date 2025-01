Quotidiano.net - Festival di Sanremo: Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima serata

I co-puntata deldi, in programma l'11 febbraio, saranno. Lo ha annunciato Carlo Conti nel corso di 'E' sempre mezzogiorno' su Rai1. "Ho detto più volte che avremmo avuto una co-conduzione corale - ha detto Conti -, che mi piace uncon tanti amici e colori diversi. Quando ho detto che ci sarebbero stati due meravigliosi amici nellapuntata, tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece saranno". Subito dopo l'annuncio di Conti nel corso del programma condotto da, è intervenuto in collegamento anche lo stesso. "E' rarissimo vedermi su Rai1 - ha detto quest'ultimo -. So che lo hai chiamato ildell'amicizia e tu sai che quando mi chiedono nelle interviste un amicotelevisione io dico sempre Carlo Conti e, se mi chiedono se tu fossi una donnatelevisione chi saresti, ho sempre risposto".