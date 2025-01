Thesocialpost.it - Ferrari, tifosi in delirio per il debutto di Lewis Hamilton: com’è andata

Questa mattina, alle 9:16, è ufficialmente iniziata l’esperienza dialla. Il sette volte campione del mondo è sceso in pista a Fiorano, accendendo per la prima volta il motore della Rossa numero 44. La sua prima uscita, un giro di installazione, è stata salutata dagli applausi deiin, accorsi molto numerosi nonostante il freddo e la nebbia che avvolgevano la pista modenese.Il ritorno al giallo sul cascoPer ilcon laha scelto di sfoggiare un casco giallo, un omaggio ai suoi esordi in Formula 1. Questa scelta non è solo un tributo personale, ma si lega alla storia della Scuderia: il “Giallo Modena” è infatti uno dei colori iconici del marchio, celebrato in molte occasioni speciali, come le livree di Monza. L’accostamento tra il giallo e il rosso dellarappresenta simbolicamente l’unione tra le radici del pilota britannico e la tradizione del Cavallino Rampante.