Sport.quotidiano.net - Ferrari, la prima di Hamilton è realtà: 30 giri sotto la pioggia di Fiorano

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Modena), 22 gennaio 2025 — È il giorno dei giorni, destinato a fare la storia. È il giorno di Lewisal volante di una. L’uomo del millennio sulla macchina dei sogni, quella che ogni bambino disegnerebbe di color rosso, ricordando una frase del Commendator Enzo. Il britannico di Stevenage è sceso in pista stamattina per 30a bordo della SF-23, la vettura che ha corso il Mondiale 2023 con (scarsi) risultati. Alle 9.16 in punto l’uscita dal box e il giro al circuito di casadi, il primo che rimarrà nella memoria di tanti. Due mini-run da 10, poi il ritorno in pista per il gran finale, mostrando un buon ritmo nonostante la pioggerella caduta nel corso della sessione. Pocodelle 12 la conclusione dei lavori e il saluto ai tifosi, assiepati fuori dalla pista già dalle 6.