Europa League | Manchester United-Rangers

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-22 19:01:00 Breaking news:Anteprima della partitaIlè una delle cinque squadre che non hanno ancora perso una partita diin questa stagione e può fare un passo avanti verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta con una vittoria sui.I tre pareggi e le tre vittorie dei Red Devils li vedono seduti al vertice della classifica automatica, con 12 punti.E con gli avversarie i rivali della PremierTottenham con il fiato sul collo, Ruben Amorim deve portare i suoi giocatori oltre la linea contro gli scozzesi.Non è stata una corsa facile per i padroni di casa in nessuna competizione quest’anno, ma rimangono i favoriti per sollevare l’quest’anno.Dopo aver battuto il Viktoria Plzen l’ultima volta e prima ancora il Bodo/Glimt, gli uomini di Amorim hanno ritrovato slancio, ma contro inon sarà mai una partita facile.