Eurolega, Virtus ospita Monaco: ecco dove vedere la partita in tv

Bologna, 22 gennaio 2025 - Nuovo appuntamento casalingo per lache domani sera alle 20.30 scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare, nella 23esima giornata di, l’As. Senza gli indisponibili Will Clyburn e Ante Zizic e in attesa che il mercato bianconero prenda definitivamente quota, coach Dusko Ivanovic fa di necessità virtù e si affida alla stessa formazione per continuare la sua risalita in classifica in campionato e appunto come domani sera in. "Ci attende, una squadra che ritengo sia stata costruita per disputare le Final Four della competizione - sottolinea Ivanovic -. Possono contare su giocatori eccellenti e tante soluzioni sia nell’ 1vs1 contro uno con Mike James, Okobo e Lloyd, sia nel pitturato con Motijeunas, sono una squadra davvero completa”.