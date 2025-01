Esplosione deposito Eni Calenzano | nuovo sopralluogo sul luogo del disastro

Leggi su Corrieretoscano.it

Eni, provincia di Firenze: nuove perquisizioni e ispezioni nelteatro delche il 9 dicembre scorso ha causato la morte di cinque persone. Con unannunciato da Luca Tescaroli, procuratore capo Procura di Prato, il 30 gennaio.“che consentirà ai consulenti tecnici nominati dalla Procura di ultimare i loro elaborati per individuare le cause del”.Il punto della Procura della Repubblica di Prato con Luca Tescaroli mercoledì 22 gennaio.“Le investigazioni sino a oggi effettuate hanno consentito di stabilire che l’e l’incendio verificatisi nelEni di(Firenze) il 9 dicembre scorso “hanno determinato la morte di cinque persone e il ferimento di ventotto individui; dieci risultano avere subito le lesioni all’interno del, presenti in quanto dipendenti diretti di Eni o di imprese che stavano svolgendo attività presso il suddettoEni o per conto di Eni.