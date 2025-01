Lanazione.it - Esplorazioni creative. Mostra del Russoli

al Centrum Sete Sóis Sete Luas di Calcinaia. Sabato 25 gennaio 2025, alle 16, il Museo della Ceramica Coccapani di Calcinaia aprirà le sue porte per l’inaugurazione dellacollettiva “”, un evento che celebra il talento emergente degli studenti del Liceo Artisticodi Cascina. L’esposizione riunisce una selezione delle migliori opere realizzate dai giovani artisti, che spaziano tra pittura, ceramica, design e arte digitale. L’ingresso all’inaugurazione è gratuito e aperto a tutti. Durante l’evento sarà offerto un piccolo rinfresco per ringraziare i partecipanti per il loro sostegno. Laresterà aperta al pubblico fino al 16 febbraio 2025.