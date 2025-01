Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk, anno domini 2025: i saluti nazisti sono diventati slanci amorevoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Riccardo Bellardiniincendia la folla per il suo discorso d’ingresso nel pantheon dei massimi decisori americani. Un’incontenibile felicità lo inebria. Il patron di Tesla e X sarà, infatti, con l’amministrazione entrante, al vertice del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge).ringrazia con inaudita foga i sostenitori che hpermesso tutto questo,gli stessi d’altronde che hconsentito al tycoon Trump di tornare al timone d’America per la seconda tragica o forse tragicomica volta, sarebbe meglio dire.Talmente è pervaso da un’irrefrenabile gioia, che mister X decide di entrare, ancor di più nella storia e nell’immaginario collettivo. Si poggia la mano destra sul cuore, e poi tende il braccio in una maniera inequivocabile, esibendo un saluto che non può passare inosservato e che sembra davvero, a primo impatto, non lasciar spazio ad alcun dubbio.